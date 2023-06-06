Direksiyonları düşüyor! Tesla, bazı otomobillerini geri çağırma kararı aldı Tesla direksiyon düşmesi sorunu nedeniyle Model Y'ler için geri çağırma programı başlattığını duyurdu.

Otomobil üreticileri, zaman zaman araçlarda yaşanan problemler nedeniyle araçlarını geri çağırmak zorunda kalıyor.

Tesla, direksiyon düşmesi sorunu nedeniyle Model Y'ler için geri çağırma programı başlattığını duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), söz konusu sorundan dolayı meydana gelen birkaç olay hakkında soruşturma başlattı.

Geri çağırma sadece 137 aracı kapsıyor. Tesla'ya göre geri çağırmaya dahil edilen 137 Model Y'nin sadece yüzde 10'unun direksiyonunda gevşeklik sorunu var.

Sorunun nedeni gevşek cıvata

Sorun direksiyon simidini direksiyon kolonuna sabitleyen cıvatanın gevşek olmasından kaynaklanıyor.

Şimdiye kadar direksiyon düşmesi nedeniyle meydana gelen herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm raporu alınmadı.