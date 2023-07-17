DS Automobiles Türkiye, tarihinin en yüksek 6 aylık satış rakamına ulaştı S Automobiles, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 2 bin 137 adetlik premium otomobil satışıyla Türkiye tarihindeki en yüksek ilk yarı satış performansını yakaladı.

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Haziran ayında gerçekleştirdiği 553 adetlik satışla birlikte 2 bin 137 adede erişen DS Automobiles, bugüne kadarki en yüksek 6 aylık satış adedine ulaşmayı başardı.

2022 yılını 1.829 adetlik satışla kapatan marka, böylece henüz 6 ayda geçen yılın toplam satışlarını geride bırakmış oldu.

En çok DS 4 satıldı

Markanın, 2022'nin sonunda pazara sunduğu yeni DS 4, haziran ayında elde ettiği 241 adetlik satışla segmentinin ikincisi olma başarısını gösterdi.

DS 4 ayrıca, ilk 6 ayda gerçekleştirdiği 856 adetlik satışla da segmentinden yüzde 31,2 pay alarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Markanın premium SUV modeli DS 7 de kendi segmentinde en çok tercih edilen ikinci model olarak dikkatleri üzerine çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, bu yıl marka olarak ciddi bir ivmelenme yakaladıklarını belirterek, şöyle konuştu: