DS Automobiles Türkiye, tarihinin en yüksek 6 aylık satış rakamına ulaştı

Haziran ayında gerçekleştirdiği 553 adetlik satışla birlikte 2 bin 137 adede erişen DS Automobiles, bugüne kadarki en yüksek 6 aylık satış adedine ulaşmayı başardı.
2022 yılını 1.829 adetlik satışla kapatan marka, böylece henüz 6 ayda geçen yılın toplam satışlarını geride bırakmış oldu.
En çok DS 4 satıldı
Markanın, 2022'nin sonunda pazara sunduğu yeni DS 4, haziran ayında elde ettiği 241 adetlik satışla segmentinin ikincisi olma başarısını gösterdi.
DS 4 ayrıca, ilk 6 ayda gerçekleştirdiği 856 adetlik satışla da segmentinden yüzde 31,2 pay alarak ikinci sıradaki yerini korudu.
Markanın premium SUV modeli DS 7 de kendi segmentinde en çok tercih edilen ikinci model olarak dikkatleri üzerine çekti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, bu yıl marka olarak ciddi bir ivmelenme yakaladıklarını belirterek, şöyle konuştu:
Geçen yılın sonunda pazara sunulmasına rağmen DS 4, Türkiye pazarının büyük beğenisini kazandı. DS 4 çok hızlı şekilde müşterilerin tercihleri arasına girdi ve segmentinde ikinci sıraya yükseldi. Aynı şekilde DS 7 de segmentinde ikinci sırada yer alıyor.
İlk 6 aylık dönemde, geçen yılın toplam satış rakamını geride bıraktık. Türkiye pazarının otomobillerimize olan yoğun ilgisiyle yılın ikinci yarısında da büyümeye devam edeceğiz.
Satış hacmimizi ve servis kapasitemizi daha da artırmak için yatırımlarımız da devam ediyor.