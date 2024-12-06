DS modellerinde aralık ayı kampanyaları

AA & Ensonhaber

Premium otomobil markası DS Automobiles, aralık ayında DS 7 ve DS 4 modellerini satın almak isteyenler için özel finansman kampanyaları başlattı.

Yüzde 1,99 faizli kredi ve takas desteği gibi avantajlar, DS Automobiles modellerine sahip olmayı kolaylaştırıyor.

DS 7 MODELLERİNDE ÖZEL TEKLİFLER

DS 7 Opera BlueHDi 130 modeli, 650 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği fırsatlarıyla sunuluyor.

Şarj edilebilir hibrit DS 7 Opera E-Tense modelleri de farklı kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor:

DS 7 Opera E-Tense 4X4 360: 350 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi

DS 7 Opera E-Tense 4X4 300: 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi

DS 7 Opera E-Tense 225: 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi

DS 4 MODELLERİNDE AVANTAJLAR

DS 4 Performance Line BlueHDi 130 ve DS 4 Performance Line PureTech 130 modelleri, 750 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği ile sunuluyor.

DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modelleri ise 900 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği ile satın alınabiliyor.