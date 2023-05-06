DS modellerinde mayıs ayına özel kampanyalar DS Automobiles, mayıs ayı boyunca çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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DS Automobiles, DS 7 BlueHDi modelinde mayıs ayı boyunca geçerli olacak çeşitli satın alma seçenekleri sunmaya başladı.

Şirketin mayıs ayı teklifleri kapsamında; DS 7 BlueHDi 130 seçenekleri, 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Motor seçenekleri

Turbo beslemeli ve yüksek basınçlı direkt enjeksiyon kullanan dizel motora sahip DS 7 BlueHDi 130 modellerin 8 kademeli tam otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor ve araç 100 kilometrede 4 litre yakıt tüketiyor.

Donanım zenginliğiyle beğeni toplayan DS 7'de Performance Line ve Opera gibi iç mekan tasarım konseptleri mevcut.

DS 7 Crossback'te yalnızca DS Night Vision gece görüş yardımcısı eşliğinde sunulan Visiopark360, ön ve arka kameralı park yardımcısı ise DS 7'de iyileştirilmiş kamera çözünürlüğüyle opsiyonel donanım listesinde yerini alıyor.