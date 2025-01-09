DS modellerinde ocak ayına özel kampanyalar

AA & Ensonhaber

PSA Grubu'nun premium markası DS Automobiles, Ocak ayında DS 7 ve DS 4 modelleri için yeni bir kampanya başlattı.

12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleri sunan DS Automobiles, müşterilerine avantajlı bir fırsat sunuyor.

DS 7 İÇİN KREDİ KAMPANYASI

DS 7 Opera BlueHDi 130 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 modelleri için 700 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçenekleri sunuluyor.

DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 360 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 300 modelleri için ise 1 milyon 500 bin TL'ye kadar aynı kredi koşulları geçerli.

DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 modeli de 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

DS 4 İÇİN KAMPANYA

DS 4 Performance Line PureTech 130 modeli, 550 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği ile sunuluyor.

DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modelleri ise 500 bin TL'ye aynı kredi koşullarıyla satışa sunuluyor.