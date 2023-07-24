Ek MTV'nin ayrıntıları belli oldu: Aracı alan mı yoksa satan mı ödeyecek? Ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ayrıntılar belli oldu. Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği tarihe göre değişiklik gösterecek. İşte detaylar.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, her yıl araç sahipleri için önem taşıyor.

Her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere 2 kez alınan MTV, bu yıl tek seferlik 3. kez ödenecek.

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem faciası sebebiyle alınacak olan MTV ek ödemesi araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor.

Düzenlemenin yayınlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

Ek motorlu taşıtlar vergisi iki taksitte ödenecek. Ağustos sonuna kadar ilk taksit, kasım ayı sonuna kadar da ikinci taksit ödenecek.

Ek MTV'yi aracı alan mı yoksa satan mı ödeyecek

Ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ayrıntılar belli oldu. Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği tarihe göre değişiklik gösterecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre belirleniyor.

Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak.

Örneğin, 15 Mayıs 2023’te yani kanun çıkmadan aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan kişi ek vergiden sorumlu olacak. Yine 21 Ağustos 2023’te yani kanun çıktıktan sonra aracını satan bir kişi ek vergiyi kendisi ödeyecek.

2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek.

Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.