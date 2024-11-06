Ek vergilere tepki: Çinli SAIC, Avrupa Birliği'ni dava ediyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 35,3 ek vergi koyma kararı, Çinli otomotiv devi SAIC'nin tepkisini çekti.

Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), AB'nin bu kararını yargıya taşımaya hazırlanıyor.

SAIC, AB'Yİ YANLIŞ BİLGİ VE TEK TARAFLI KARARLA SUÇLUYOR

SAIC, AB'nin vergi kararının tamamen yanlış bilgilerden ve hatalı yönlendirmelerden kaynaklandığını iddia ediyor.

Şirket, AB'nin kendileri tarafından sunulan çok sayıda belgeyi incelemediğini ve tek taraflı bir karar aldığını savunuyor. SAIC, bu durumun yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

SAIC, yeni vergilerin Avrupalı tüketicilerin uygun fiyatlı elektrikli araçlara erişimini zorlaştıracağını belirtiyor.

Şirket, yaptığı açıklamada, AB'ye verilen savunmanın nihai kararda dikkate alınmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bu durumun "tek taraflı bir karar" olduğunu vurguladı.

SAIC, Avrupa'da ve Türkiye'de sattığı MG marka araçların fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığını açıkladı.

Şirket, MG'nin elektrikli modellerinin ek vergiden etkilenmeyeceğini belirtti. Bu açıklama, MG kullanıcıları için sevindirici bir haber olsa da, AB ile SAIC arasındaki vergi ihtilafının nasıl sonuçlanacağı merak konusu.