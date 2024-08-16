Elektrikli araç şarj istasyonlarında yeni dönem: Roaming başlıyor Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu operatörlerinin çatı kuruluşu Emobilite Operatörleri Derneği (EMOD), tüm şarj istasyonlarında tek bir üyelikle hizmet alınmasını sağlayan "roaming" döneminin başlayacağını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu operatörlerinin çatı kuruluşu Emobilite Operatörleri Derneği (EMOD) tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç ekosistemi için önemli bir adım atıldı.

Yeni adımın, Türkiye'deki e-mobilite ekosisteminin Avrupa'daki benzer sistemlerle rekabet edebilir seviyeye gelmesini sağlayacağı öngörülüyor.

ROAMING SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

EMOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Türkiye'deki şarj istasyonlarının birbirleriyle entegre olması gerektiğini belirterek, bu bağlamda roaming sisteminin hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

Roaming sisteminin hayata geçirilmesi için, sektör temsilcileri ile yoğun bir iş birliği sürecinin yürütüldüğünü bildiren Pınar, yakın gelecekte bu konuda somut adımlar atılacağını ve paydaşlara sunulacak bir yol haritasının hazırlandığını, ilgili düzenleyici kurumlara da başvuru yapılacağını kaydetti.

Pınar, bu sistemin, elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına erişimini kolaylaştırarak, sektörün genel hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Pınar, şarj istasyonları arasındaki uyumun sadece sektörel bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini aktararak, şunları söyledi: