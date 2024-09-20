Elektrikli araçlara, tüketiciyi koruyan yeni kurallar getirildi Elektrikli otomobil ithalatında tüketicinin korunmasına yönelik getirilen şartlar, tüketicileri korumaya yönelik düzenlemenin kapsamı genişletilerek, şarj edilebilen "plug-in hibrit araçlar" için de geçerli olacak.

AA

Elektrikli araçlar trafikte daha çok yer aldıkça ithalatı ve satışındaki kurallar şekillenmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğle birlikte elektrikli otomobil ithalatı ve satışında tüketiciyi koruyan düzenlemenin kapsamı genişletilmiş oldu.

7 BÖLGEYE 20 SERVİS İSTASYONU KURULMA ŞARTI

Buna göre, eşya taşıyan elektrikli araçlar ile haricen şarj edilebilir elektrikli araçları ithal edenlerin, 7 bölgede 20 servis istasyonu kurması gerekecek.

ÜRETİCİ ÇAĞRI MERKEZİ AÇACAK

Araç üreticisinin Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin olması, her marka için çağrı merkezi kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü'nden belgelendirme şartlarını yerine getirmesi de istenecek.

İTHALATTA İZİN BELGESİ ŞARTI

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı menşeli olmayan söz konusu araçların ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetki verilen kurum veya kuruluşça düzenlenen "izin belgesi" aranacak.

30 GÜNLÜK GEÇİŞ SÜRESİ

Uygulamaya yeni dahil edilen araçların ithalatında mağduriyet yaşanmaması için 30 günlük geçiş süresi tanındı.

"TÜKETİCİNİN KORUNMASI" VURGUSU

Öte yandan Bakanlık yetkilileri, piyasaya güvenli ürün arzı ve ürünlerin yaşam döngüsü içinde takibi ve tüketicinin korunması doğrultusunda düzenleyici ithalat politikalarının etkin şekilde hayata geçirilmeye devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)