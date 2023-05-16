Elektrikli Dacia Spring Türkiye'ye geliyor Renault Grubu bünyesindeki Dacia, ilk tam elektrikli modeli Spring'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor

ensonhaber.com

Avrupa'da elektrikli otomobillerin tercih edilme oranı, 2020 yılından bu yana oldukça artmış durumda. Bu nedenle birçok marka, yeni modellerini Avrupa pazarına sunuyor.

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Sandero Stepway modeline bir hayli benzeyen, fakat ondan biraz daha ufak olan elektrikli aracı Spring'i Avrupa'da satışa çıkarmıştı.

Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olma hedefiyle tanıtılan otomobilin, yakında Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

Teknik detaylar

33 kW'lık versiyon 0'dan 100 km/s hıza 19.1 saniyede çıkarken, 48 kW'lık yeni versiyon ise 0'dan 100 km/s hıza 13.7 saniye içerisinde ulaşıyor.

Öte yandan, Spring'in yeni güç ünitesi ile WLTP karma döngüsünde 220 kilometre, WLTP şehir içi döngüsünde 310 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor.

Spring'in Çin'de üretilmesi, otomobilin Türkiye'ye gelirken ek gümrük vergisi tabi olmasına yol açıyor.

Mart ayında yapılan düzenleme ile, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 ek vergi uygulanmaya başlanmıştı.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Spring'in Türkiye geliş tarihini temmuz ayı olarak açıkladı.