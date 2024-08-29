Elektrikli Karsan araçları üç ödül birden aldı Karsan, Stevie Awards'ta üç ayrı ödüle birden layık görüldü. Şirket, 23 ülkeye yayılmış elektrikli araçlarıyla Gümüş Stevie Ödülü'nü kazandı.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Karsan, prestijli Stevie Awards'ta birden üç ödüle layık görüldü.

Bu başarı, şirketin yenilikçi yaklaşımının ve uluslararası alanda gösterdiği büyümenin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Karsan, 23 ülkeye yayılmış elektrikli araçlarıyla Gümüş Stevie Ödülü'nü kazandı.

2 GÜMÜŞ 1 BRONZ ÖDÜLÜ GELDİ

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Stevie Awards organizasyonunda Karsan, 'Teknolojik Yenilik' ve 'Uluslararası Genişleme' kategorilerinde 2 ayrı Gümüş Stevie Ödülü kazandı.

Şirket, bununla birlikte maliyet düşürme alanında şirket içi fonksiyonlarında geliştirdiği projesiyle de 'Organizasyonel İyileştirme' kategorisinde Bronz Stevie ile ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, ürettikleri yüksek teknolojili ve çevre dostu araçlarla dünya çapında ödüller kazanmaya devam ettiklerini belirtti ve şunları söyledi:

Stevie'den 3 ödül birden kazanmak tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bizler için çok büyük bir gurur kaynağı.

Araçlarımız kadar 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' olma vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz uygulama ve hizmetlerle de ödüle layık görülmek, yaptığımız çalışmalarda doğru yolda ilerlediğimizin en önemli kanıtı niteliğinde.

Karsan olarak geleceğin teknolojilerini rakiplerinden önce sunma hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Baş, açıklamasını şöyle sürdürdü: