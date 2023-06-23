Elektrikli Kia Niro Haziran 2023 fiyat listesi Yenilenen Kia Niro, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla Türkiye'ye gelmişti. İşte yeni Kia Niro öne çıkan özellikleri ve haziran ayına özel fiyat listesi.

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Kasım 2021'deki çıkışının ardından birçok ülkede satışa sunulan elektrikli yeni Kia Niro, geçtiğimiz aylarda ülkemizde de satışa sunulmuştu.

2022 Kia Niro Hybrid, 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm tork üreten elektrik motorla karşımıza çıkıyor.

Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlayan Kia Niro'nun, hızı 167 km/s ile sınırlandırılıyor.

Yeni Kia Niro, 460 km menzil sunuyor

Enerji tüketimi 16,2 kWsa/100 km olarak açıklanan modelde 64,8 kWsa'lik batarya paketi mevcut.

Bu kombinasyonla WLTP'ye göre 460 kilometre sürüş menzili sunan yeni otomobil, menzil konusunda kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor.

İç mekanda anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik vites paneli, yağmur sensörü, ısıtmalı direksiyon simidi, deri koltuklar ve otomatik klima gibi özellikler mevcut.

2022 Kia Niro'nun sürüş asistanları arasında bulunan diğer özellikler şu şekilde:

Stop & go özellikli akıllı hız sabitleyici

Ön çarpışma engelleme

Arka çapraz trafik çarpışma önleme

Kör nokta çarpışma önleme

Arka park çarpışma önleme

Şerit takip asistanı

Şeritte kalma asistanı

Akıllı hız limiti asistanı

Uzaktan akıllı park asistanı

Yokuş kalkış destek sistemi

Yeni Kia Niro fiyat listesi - Haziran 2023

2022 Ağustos: 1 milyon 399 bin TL

2022 Eylül: 1 milyon 415 bin TL

2022 Ekim: 1 milyon 470 bin TL

2022 Kasım: 1 milyon 550 bin TL

2022 Aralık: 1 milyon 550 bin TL

Ocak 2023: 1 milyon 710 bin TL

Şubat 2023: 1 milyon 780 bin TL

Mart 2023: 1 milyon 399 bin 385 TL

Nisan 2023: 1 milyon 460 bin TL

Mayıs 2023:

Elegance: 1 milyon 415 bin TL

Prestige: 1 milyon 565 bin TL

Haziran 2023:

Elegance: 1 milyon 470 in TL

Prestige: 1 milyon 620 bin TL