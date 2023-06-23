Elektrikli MG4'ün performans versiyonu geliyor Elektrikli MG4'ün performans versiyonu geliyor. MG4 XPower olarak adlandırılacak modelin teknik detayları ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Ülkemizde elektrikli araçların toplam satışlardaki payı henüz çok düşük olsa da yeni modeller gelmeye devam ediyor.

MG markası, yeni MG4 Electric modelini 2023'ün ilk çeyreğinde ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Elektrikli MG4'ün performans versiyonu geliyor. MG4 XPower olarak adlandırılacak modelin teknik detayları ortaya çıktı.

MG4 XPower neler sunacak

MG4 XPower'da 430 hp güç ve 602 Nm tork sunan bir elektrik motoru bulunacak. Bu değerler ile 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayacak olan modelin son hızı ise 200 km/s ile sınırlı olacak.

MG4 XPower, standart versiyondaki 64 kWsa'lik büyük batarya paketini kullanmaya devam edecek.

İç mekanda standart versiyondaki gibi 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olacak.