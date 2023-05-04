Elektrikli otomobil fiyatları daha da düşecek Uluslararası Enerji Ajansı'nın sorumlusu olan Timar Guell, elektrikli otomobillerin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da ucuzlayacağını söyledi.

ensonhaber.com

Son zamanlarda elektrikli araç fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Tesla, General Motors ve Ford gibi üreticiler fiyatları düşürürken, piyasadaki rekabet de fiyatları aşağıya çekiyor.

2022'nin sonunda bir elektrikli aracın ortalama fiyatı 61 bin 500 dolar olurken, binek otomobiller ve pick-up’lar için ortalama fiyat ise 49 bin 500 dolar olarak kayıtlara geçti. Ancak analistler, elektrikli araç fiyatlarının benzinli araç fiyatlarını yakalayacağı görüşünde birleşiyor.

Fiyatlar daha da düşecek

Uluslararası Enerji Ajansı'nın sorumlusu olan Timar Guell, elektrikli otomobillerin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da ucuzlayacağını söyledi.

Paris merkezli kuruluş, elektrikli otomobil satışlarının bu yıl küresel olarak yüzde 35 artarak 14 milyona ulaşmasını ve 2020'de sadece yüzde 4 olan elektrikli araç pazar payının yüzde 18'e yükselmesini bekliyor.

Teşvikler de fiyatları düşürecek

Rekabete ve artan arz ile birlikte düşen fiyatları, ABD’nin Enflasyonu Düşürme Yasası’nın da etkileyeceği söyleniyor.

Bu yasanın bir parçası olan sübvansiyonlar, elektrikli araç üretim maliyetini 9 bin dolar kadar azaltabilir.