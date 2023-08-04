Elon Musk duyurdu! Tam otonom sürüş neredeyse hazır Tesla CEO'su Elon Musk, tam kendi kendine sürüş özelliğinin insan müdahalesi olmadan çalışabilmeye çok yakın olduğunu ve testlerin neredeyse tamamlandığını açıkladı.

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Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

Tesla, şu anda piyasadaki otomobillerde Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) yazılımını ücretli ek paket halinde sunuyor. Ancak yazılım, henüz beta sürümünden çıkıp tam olarak yayınlanmış değil.

Elon Musk: Otonom sürüşte sona gelindi

Tesla CEO'su Elon Musk, tam kendi kendine sürüş özelliğinin insan müdahalesi olmadan çalışabilmeye çok yakın olduğunu ve testlerin neredeyse tamamlandığını duyurdu. Yakında Tesla modelleri otonom sürüş için insana ihtiyaç duymayacak.

Elon Musk, geçtiğimiz ay Şangay’da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı’nda Tesla’nın insan kontrolü olmadan tam otonom sürüşe ulaşmaya çok yakın olduğunu, yılın ilerleyen zamanlarında 4 veya 5 seviyesine geleceğini söylemişti.

Musk’ın yakın zamanda attığı tweete göre, yapay zekanın entegre edildiği tam kendi kendine sürüş özelliğinin geliştirilme aşamasında sona gelindi.

Seviye 5 sistemi, sürücünün herhangi bir noktada kontrolü devralmasına gerek kalmadan aracı her alanda her koşulda çalıştırmasını mümkün kılıyor.

FSD’nin kullandığı modelleri oluşturmak için Tesla araçlarından gelen veriler sürekli olarak işleniyor ve kullanılıyor.

Bu veriler, şirketin kendi süper bilgisayarı üzerinde analiz ediliyor ve yapay zekanın eğitimi sağlanıyor. Daha sonra tüm bu süreç, uzaktan güncelleme ile Tesla modellerine aktarılıyor.