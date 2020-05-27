Elon Musk, Tesla Roadster için yeni bir açıklama yaptı

Elon Musk, Tesla Roadster için yeni bir açıklama yaptı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla Roadster'ın SpaceX paketi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda popüler hale gelen Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni lüks modeli Roadster için çalışmalarına devam ediyor.

Tesla Roadster'ın SpaceX paketinde ise, otomobilin gövdesinde ufak roket motorları bulunacak.

Geçtiğimiz dönemde önce bu motorların plakanın arkasına yerleştireceğini açıklayan Elon Musk, bu paketin aracı ciddi anlamda daha hızlı ve performanslı hale geleceğini vurgulamıştı. Musk, Roadster'ın SpaceX paketi hakkında yeni açıklamalar yaptı.

SPACEX PAKETİ KESİN OLARAK GELİYOR

Bu paketin geleceğini bir kez daha kesin olarak belirten Elon Musk, bu motorlarda çok yüksek basınçta sıkıştırılmış hava kullanacaklarını aktardı.

Birden fazla motor olacağını ancak esas itici ana motorun otomatik olarak aşağıya inecek arka plakanın arkasında olduğunu belirten Elon Musk, bu çok şaşırtan altyapıyı “James Bond gibi” benzetmesi ile duyurdu..



Tesla Roadster 0’dan 100 km/s hıza sadece 1,9 saniyede çıkabiliyor. Üç motor üzerine kurulan ve dört çeker olan araç, maksimum 400 km/s hız yapabiliyor ve tam 1.000 km menzil sunuyor.

200 kWh bataryaya sahip olduğu belirtilen süper spor elektrikli otomobil, sunduğu 10.000 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor. 2020 yılından sonra 250 bin dolara satılacak araç, şimdiden birçok kişi tarafından satın alınmış durumda.



