Elon Musk'a üretim için gerekli izin çıktı

Tesla ile Kaliforniya yetkilileri, Tesla'nın yeniden üretime başlaması için anlaşmaya vardı.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk; Kaliforniya eyaletinin, Tesla fabrikasının açılmasına koronavirüs önlemleri nedeniyle izin vermemesi yüzünden oldukça öfkeliydi.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Tesla'nın, koronavirüs yasağına rağmen tekrar elektrikli otomobil üretimine başlayacağını duyurmuştu.

Musk, paylaştığı tweet'te, ''Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Eğer biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum.'' diyerek yasaklara meydan okumuştu.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan da Elon Musk'a destek gelmişti.

TESLA İLE KALİFORNİYA YÖNETİMİ ANLAŞTI

Elektrikli araba üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve Kaliforniya eyaleti yetkilileri arasında, koronavirüs önlemlerine rağmen üretime başlama tartışmasında anlaşmaya varıldı.

GELECEK HAFTA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Tesla'nın fabrikasının bulunduğu Kaliforniya'ya bağlı Alameda Bölgesi yönetiminden yapılan açıklamada, Tesla'nın gelecek hafta başında üretime başlaması konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Tesla'nın üretim tesisinde sosyal mesafe kurallarına, sağlık ve güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi için yerel polis ile çalışılacağı vurgulandı.