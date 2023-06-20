Elveda GPS! Yer altında navigasyon hizmeti sağlanabilecek Dünya'nın atmosferine dik çarpan, büyük taş ve su kütlelerini sorunsuzca aşabilen "muon" kozmik ışınları aracılığıyla, küresel konumlama sistemi (GPS) teknolojisinin aksine yer altında navigasyon hizmeti sağlanabileceği ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda akıllı telefonlar ile birlikte kullanımı bir hayli artan konum belirleme ve navigasyon özelliklerinin arkasında yörüngedeki uydular yer alıyor. Bu uyduların yer aldığı sisteme ise GPS deniyor.

Küresel Konumlama Sistemi (Global Positioning System) anlamına gelen GPS, yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemine deniyor.

Yer altından navigasyon dönemi

Dünya'nın atmosferine dik çarpan, büyük taş ve su kütlelerini sorunsuzca aşabilen "muon" kozmik ışınları aracılığıyla küresel konumlama sistemi (GPS) teknolojisinin aksine yer altında navigasyon hizmeti sağlanabilecek.

Araştırmada, binanın altıncı katına verici yerleştirilerek bodrum katında sinyal alıcıları taşıyan kişinin konumu tespit edildi.

Sistemin 100 metrelik menzilde 2-25 metre sapmayla konum tayini yapabildiği kanıtlandı.

Araştırma yazarlarından Hiroyuki Tanaka, "Muon ışınlarını kullanarak yer altında, su altında, kapalı alanlarda çalışan 'muometrik kablosuz navigasyon sistemi' (MuWNS) adında yeni bir tür GPS geliştirdik." dedi.

Sistemdeki sapmaları bir metreye indirmeyi hedefleyen araştırma, arama kurtarma faaliyetleri ve su altı keşiflerini yönlendirmeyi planlıyor.

Geçen ay da İtalya'nın Napoli şehrinde muon görüntüleme teknolojileriyle şehrin 10 metre altında gömülü kalmış antik nekropolis keşfedilmişti.

Yine aynı teknolojiyle 2016'da Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin kuzey cephesinde saklı bir oda bulunmuştu.