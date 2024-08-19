En hızlı Maserati olan GT2 Stradale tanıtıldı: İşte özellikleri Maserati, yollara çıkacak gelmiş geçmiş en güçlü aracı GT2 Stradale modelini tanıttı. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Maserati, otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak yeni bir modelle karşımızda: GT2 Stradale.

Markanın bugüne kadarki en hızlı ve en aerodinamik spor otomobili olarak öne çıkan GT2 Stradale, pist performansını yollara taşımayı hedefliyor.

GT2 Stradale, agresif çizgileri ve büyük arka kanadıyla dikkat çekiyor. Bu kanat sadece estetik bir detay değil, aynı zamanda aracın yüksek hızlarda yere daha iyi basmasını sağlayarak sürüş güvenliğini artırıyor.

Aracın kaputunun altında yer alan güçlü motor, GT2 Stradale'e benzersiz bir hızlanma ve sürüş deneyimi sunuyor.

MASERATI GT2 STRADALE NELER SUNUYOR

GT2 Stradale, 3.0 litrelik çift turboşarjlı Nettuno V-6 motoruyla 631 beygir güç ve 722 Nm tork üretiyor.

Bu motor ayrıca aracın 0-100 km/s hızlanmasını 2,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Otomobilin en yüksek hızı ise 323 km/s olarak göze çarpıyor.

Ayrıca araç, sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımana sahip ve GT2 yarış otomobilinin süspansiyon düzenini kullanıyor.

Maserati GT2 Stardale'in ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatı gibi bilgiler henüz açıklanmadı.