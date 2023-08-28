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En ucuz Corolla 1 milyon TL'yi aştı! İşte yıl başından bu yana fiyat değişimi Abone Olun

En ucuz Corolla 1 milyon TL'yi aştı! İşte yıl başından bu yana fiyat değişimi Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin ağustos ayı fiyat listesini ve fiyatların yıl başından bu yana nasıl değiştiğini derledik.

ensonhaber.com 2023 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise otomobil üreticileri yeni zamlar yapmaya devam ediyor. Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla da son zamlarından nasibini aldı. Ağustos ayında, en ucuz Corolla'nın fiyatı 1 milyon TL'yi aştı. İşte önceki aylara kıyasla güncel Toyota Corolla fiyatları... Toyota Corolla 1.5 Vision Aralık - 607 bin 050 TL Ocak - 642 bin TL Mayıs - 781 bin 150 TL Haziran - 882 bin 150 TL Temmuz - 998 bin 950 TL Ağustos - 1 milyon 133 bin 550 TL Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Aralık - 633 bin 750 TL Ocak - 670 bin 300 TL Mayıs - 815 bin 150 TL Haziran - 920 bin 600 TL Temmuz - 1 milyon 042 bin 500 TL Ağustos - 1 milyon 182 bin 800 TL Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Aralık - 697 bin 850 TL Ocak - 738 bin 150 TL Mayıs - 895 bin 600 TL Haziran - 1 milyon 011 bin 400 TL Temmuz - 1 milyon 145 bin 300 TL Ağustos - 1 milyon 299 bin TL Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S Aralık - 783 bin 400 TL Ocak - 828 bin 650 TL Mayıs - 1 milyon 008 bin 400 TL Haziran - 1 milyon 138 bin 700 TL Temmuz - 1 milyon 289 bin 400 TL Ağustos - 1 milyon 461 bin 900 TL

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