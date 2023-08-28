En ucuz Corolla 1 milyon TL'yi aştı! İşte yıl başından bu yana fiyat değişimi

2023 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise otomobil üreticileri yeni zamlar yapmaya devam ediyor.
Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.
Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla da son zamlarından nasibini aldı. Ağustos ayında, en ucuz Corolla'nın fiyatı 1 milyon TL'yi aştı.
İşte önceki aylara kıyasla güncel Toyota Corolla fiyatları...
Toyota Corolla 1.5 Vision
Aralık - 607 bin 050 TL
Ocak - 642 bin TL
Mayıs - 781 bin 150 TL
Haziran - 882 bin 150 TL
Temmuz - 998 bin 950 TL
Ağustos - 1 milyon 133 bin 550 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S
Aralık - 633 bin 750 TL
Ocak - 670 bin 300 TL
Mayıs - 815 bin 150 TL
Haziran - 920 bin 600 TL
Temmuz - 1 milyon 042 bin 500 TL
Ağustos - 1 milyon 182 bin 800 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S
Aralık - 697 bin 850 TL
Ocak - 738 bin 150 TL
Mayıs - 895 bin 600 TL
Haziran - 1 milyon 011 bin 400 TL
Temmuz - 1 milyon 145 bin 300 TL
Ağustos - 1 milyon 299 bin TL
Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Aralık - 783 bin 400 TL
Ocak - 828 bin 650 TL
Mayıs - 1 milyon 008 bin 400 TL
Haziran - 1 milyon 138 bin 700 TL
Temmuz - 1 milyon 289 bin 400 TL
Ağustos - 1 milyon 461 bin 900 TL