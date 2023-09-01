En ucuz model olabilir! Makyajlı Tesla Model 3 ilk defa görüntülendi Yeni nesil Tesla Model 3, Almanya ve Fransa'da casus kameralara yakalandı. İşte otomobil hakkında tüm bilinenler.

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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir süredir Model 3'ün yenilenmiş versiyonu üzerinde çalışıyor.

"Model 3 Highland" olarak isimlendirilen otomobil, Fransa'da ve Almanya'da test edilirken casus kameralara yakalandı.

Kamuflaj nedeniyle tasarımına ilişkin çok fazla detay vermeyen otomobilin yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni Tesla Model 3 Türkiye'ye gelebilir

Tesla Model 3, ABD ve Çin'de üretiliyor. Türkiye'de her iki ülkeye uygulanan ilave gümrük vergisi nedeniyle Model 3'ün Türkiye fiyatı, Model Y'den bile pahalı olabilir. Bu nedenle Tesla, Model 3'ü ülkemize getirmemişti.

Ülkemizde satışta olan Tesla modelleri ise Almanya'da üretiliyor. İddialara göre Tesla Model 3 Highland da Almanya'da üretilecek. Bu sayede otomobilin ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Eğer araç gerçekten Almanya'da üretilirse, Model Y'den sonra Türkiye'ye gelen ikinci Tesla olacak ve fiyatı Model Y'ye göre daha ucuz olacak.

Öte yandan, Model 3 Highland'in yeni bir şasi ve batarya tasarımı ile geliştirildiği ve bu sayede araç üretim hızının arttığı iddia ediliyor.

Eğer bu iddialar doğruysa, Tesla'nın Model 3 fiyatlarında ciddi bir indirim yapması da muhtemel.