Erzincan'da modifiye araç tutkunları buluştu Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilenirken, modifiye araç sevdalıları da fuarda driftleri izledi, araçları gözlemledi.

AA & Ensonhaber

Erzincan'ın Ekşisu Mesire Alanı, bu yıl ikincisi düzenlenen “Modifiye Araç Fuarı”na ev sahipliği yaptı. Erzincan Modifiye Araçlar Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, 13 ilden yaklaşık 600 modifiye araç sergilendi.

Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destek verdiği fuarda, heyecan dolu bir "drift" yarışması da gerçekleştirildi. Erzincan Modifiye Araçlar Derneği'nin Başkanı Şükrü Kılıç, etkinliğin başarılı geçtiğini ve organizasyonun büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti.

GÜZELLİK, MOTOR GÜCÜ VE SES SİSTEMLERİ SERGİLENDİ

Modifiye araç fuarına birçok il dışından katılım olduğunu belirten Kılıç, etkinliği şu şekilde özetledi:

13 ilden gelen katılımcılarla birlikte yaklaşık 600 modifiye araç burada toplandı. Erzincan adına geniş bir katılım sağladığımız bu organizasyon gerçekten büyük bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde, güzellik, motor gücü ve ses sistemleriyle bezenmiş araçlar etkinliğimize renk kattı. Drift kategorisindeki yarışmalarımız şu anda devam ediyor ve Allah'ın izniyle kazasız belasız tamamlayacağız. Etkinliğe destek veren Erzincan Valiliği, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi ve jandarma görevlilerine teşekkür ederiz. Bu organizasyon sayesinde modifiye araç tutkunlarını bir araya getirmiş olduk.

"MODİFİYE SUÇ DEĞİL, BİR YAŞAM TARZIDIR"

Gümüşhane Modifiye Araçlar Derneği Başkanı Mehmet Demirsoy, modifiye araç sevgisinin 7 yaşında başladığını belirterek,

Gençlerle birlikte burada toplandık ve Erzincan'da harika bir etkinlik gerçekleştirdik. Erzincan’daki dostlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya 7 kişi geldik ve aracımızla en iyi performansı sergiledik. Modifiye, suç değil, bir yaşam tarzıdır. Derneklerimizle bu kültürü her ilde yaygınlaştırıyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin desteğiyle bu fuarları daha da büyüteceğiz

dedi.

Samsun Çarşamba'dan fuara katılan Resul Demiroğlu ise,

Aracımız, Türkiye ve Avrupa Araç Güzelliği birincisidir. Erzincan’da düzenlenen bu fuar gerçekten etkileyici oldu ve şehre yakışan bir etkinlik gerçekleştirildi

dedi.

Gün boyunca süren yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaketler verilecekken, çocuklarıyla birlikte gelen aileler de araçlarla bolca fotoğraf çektirdi.