Ferrari, uzun bir aradan sonra üretime yeniden başladı

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, geçtiğimiz pazartesi günü yeniden üretime başladığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi, üretimi durdurma kararı almıştı.

Bu şirketlerden biri olan İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, daha önce 14 Nisan'da yeniden üretime başlayacağını duyurmuştu. Ancak şirket, sürekli olarak bu tarihi ertelemek zorunda kaldı.

ÖNLEMLERLE ÜRETİME BAŞLADI

Ferrari, 4 Mayıs itibarıyla yeniden üretime başladığını açıklarken, şirket bu süreci hızlandırmak ve tamamen hazır hale gelmek istiyor. Ferrari'nin "Back on Track" adını verdiği proje kapsamında markanın çatısı altında çalışan herkes koronavirüs testine tabi tutuluyor.

Tüm çalışanların telefonlarına yüklenecek bir uygulama sayesinde sonuçları pozitif çıkan işçiler bu durumu telefonlarından öğrenebilecek. Gelen bilgilere göre işe şirket çalışanlarının yüzde 1'lik kısmının koronavirüs testi pozitif çıktı.



