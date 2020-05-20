Fiat Chrysler, üretime başlamak için 6.3 milyar euro istedi

Fiat Chrysler, üretime başlamak için 6.3 milyar euro istedi

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), İtalya'da 6.3 milyar euro devlet destekli kredi almak için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, bayileri kapatıp fabrikalarda üretimi durdurmuştu.

Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da ise satışlarda sert bir şekilde düşüş görüldü. Ancak otomobil üreticileri, destek almadan üretime başlamak istemiyor.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), yalnızca İtalya'daki faaliyetlerinin finansmanına ayrılmak üzere devlet destekli 6.3 milyar euro kredi talep etti.

EN YÜKSEK PANDEMİ KREDİSİ OLACAK

FCA'nın talep ettiği kredi, Avrupa'da bir otomobil üreticisi için pandemiye bağlı olarak alınan en yüksek kamu garantili finansman olarak dikkat çekiyor. Daha önce, Frasız otomotiv üreticisi Renault da 5 milyar euroluk bir anlaşmaya varmıştı

Fiat, alacağı bu yüksek krediyle İtalya'daki 10 bin tedarikçiyi destekleyecek.

Yapılan açıklamada, otomobil üreticisinin İtalya biriminin Intesa Sanpaolo SpA ile görüşme içerisinde olduğu ve üç yıllık bir kredi imkanı için görüşüldüğü açıklandı.



Koronavirüs salgınının en çok vurduğu ülkelerden İtalya'da, bir aydan fazladır otomotiv üretimi gerçekleştirilemezken, pazarda da yüzde 90'ın üstünde daralma yaşanmıştı.