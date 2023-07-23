Fiat duyurdu! Otomobil abonelik sistemi geliyor Son 4 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası olan Fiat, 500e modeli ile başlattığı abonelik iş modeli ile bir ilk gerçekleştirecek.

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Son 4 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası olan Fiat, 500e modeli ile abonelik iş modelini hayata geçiriyor.

SIXT iş birliği ile hayata geçen yeni otomobil abonelik sistemi ile farklı sektörlerde uygulanan abonelik modellerinde olduğu gibi otomobil kullanımında da kolaylık ve esneklik sağlanıyor.

Aboneliklerini başlatmak isteyen kullanıcılar, Fiat Türkiye'nin resmi web sitesindeki 'Mobilite Menüsü' altından başvurabilecek ya da Fiat'ın online satış kanalı (onlinefiat.com.tr) üzerinden beğendikleri 500e modeli için rezervasyonlarını oluşturabilecek.

Abonelik modelinde, kısa dönem kiralamada, kiralamayı uzattığınızda sürekli değişen bedelleri ve operasyonel kiralamadaki kontrat bağlayıcılığı ortadan kalkıyor.

Fiat ve SIXT rent a car iş birliği ile devreye alınan model kapsamında, kullanıcılar abonelik süresi boyunca sabit bir ücret karşılığında araç aboneliklerini başlatabilecek ve diledikleri zaman, ek bir bedel ödemeden aboneliklerini sonlandırabilecek.

Fiat 500e modelini kapsıyor

Sistem sayesinde kullanıcılar esnek koşullarla tam elektrikli 500e otomobillerini deneyimleme şansı bulurken, araç sahibi olmanın getirdiği tüm vergilerden veya kiralamada süre koşulundan muaf olacak.

Fiat 500e neler sunuyor

Sınıfının en teknolojik otomobili olan ve segmentinde ikinci Seviye Otonom Sürüş Destek Sistemi'ne sahip ilk şehir otomobili 500e, 3+1 ve Cabrio olmak üzere 3 farklı gövde tipi ile tercih edilebiliyor.

WLTP standartlarına göre 320 kilometre menzile sahip olan modelin, buz beyazı, sonsuz siyah, rose gold, mineral gri, ve gök mavi renkleri bulunuyor.

Müşteriler, temmuz ayından itibaren aylık 29 bin 900 TL + KDV'lik bedelle 500e'ye abone olabilecek.