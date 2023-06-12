Fiat Egea 1 milyon TL'ye dayandı! İşte güncel fiyat listesi Fiat Egea fiyat listesi, haziran ayına özel olarak Fiat tarafından yeniden güncellendi. İşte Egea modellerinin yeni fiyatları...

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Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından haziran ayına özel olarak yayınlandı. Haziran ayında, birçok modelde olduğu gibi Egea'ya da zam geldi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea'nın fiyatları kasım ayı sonundaki ÖTV matrah düzenlemesi sayesinde oldukça gerilemişti. Ancak yeni yılda yapılan zamlar, ÖTV düzenlemesi ile gelen indirimleri tamamen eritti.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle yollara çıkıyor.

Fiat Egea fiyat listesi - Haziran 2023

Haziran ayında ikinci kez zamlanan Egea'nın en ucuz modelinin fiyatı 555 bin 900 TL oldu. En pahalı modelin fiyatı ise neredeyse 1 milyona dayandı

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları şu şekilde:

Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin): 555 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel): 725 bin 900 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT - 897 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP - 629 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT - 860 bin 900 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT - 929 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP - 671 bin 900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT - 902 bin 900 TL

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT - 971 bin 900 TL