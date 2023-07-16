Fiat Egea, Türkiye'de 500 bin satış adedini geçti Fiat markasının güçlü ve global oyuncusu Egea’nın Türkiye pazarındaki 500 bininci satışı gerçekleşti.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, Türkiye'de yeni bir başarıya imza attı.

Fiat markasının güçlü ve global oyuncusu Egea, Türkiye pazarındaki 500 bininci satışına ulaşmayı başardı.

2015 yılının sonunda satışa sunulan Egea, 8 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmayı başardı.

Yılın otomobili seçilmişti

Egea’nın 2021 yılında pazara sunulan ve Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen dördüncü gövde tipi “Cross” da kendi sınıfının liderliğini üstleniyor.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle yollara çıkıyor.