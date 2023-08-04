Fiat Egea yine zamlandı! En ucuz model 700 bin TL'yi geçti Fiat, 500 hariç tüm modellere zam yaptığı ağustos ayı güncel fiyatlarını paylaştı. Egea, son zam ile 700 bin TL'yi aştı.

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Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarındaki 500 bininci satışına ulaşmayı başarmıştı.

2015 yılının sonunda satışa sunulan Egea, 8 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmayı başardı.

Fiat Egea fiyatları, geçtiğimiz yıl kasım ayı sonundaki ÖTV matrah düzenlemesi sayesinde oldukça gerilemişti. Ancak yeni yılda yapılan zamlar, ÖTV düzenlemesi ile gelen indirimleri tamamen eritti.

En ucuz Egea 700 bin TL'yi aştı

Fiat markasının güçlü ve global oyuncusu Egea’nın fiyatları, ağustosta zamlandı. Açıklanan yeni fiyat listesine göre, Egea fiyatı 689 bin 740 TL'den 729 bin 900 TL'ye yükseldi.

Birkaç hafta önce Türkiye'deki en ucuz araba olan Egea, artık 700 bin TL bandına yerleşti.

Fiat Egea güncel fiyatları

Egea modellerinin önceki ve yeni fiyatları şu şekilde:

Egea Sedan 689.740 TL > 729 bin 900 TL

Egea Cross 752.790 TL > 802 bin 900 TL

Egea Cross Wagon 1 milyon 055 bin 590 TL > 1 milyon 130 bin 900 TL

Egea Hatchback 737.540 TL > 779 bin 900 TL