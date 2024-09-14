Fiyatlar nasıl değişti: Opel Corsa eylül ayı güncel fiyat listesi Opel'in eylül ayı güncel fiyatları açıklandı. Markanın en ucuz modeli olan Corsa'nın fiyatlarına yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Opel Corsa, Türkiye'de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Yeni Corsa, mart ayında yapılan zamla birlikte artık ülkemizde 1 milyon TL'nin üzerine çıkmıştı.

Haziran ayı itibarıyla yeniden 1 milyonun altına inen otomobilin baz versiyonunda ağustosta herhangi bir fiyat artışı yaşanmasa da eylülde zamlı fiyat karşımıza çıktı.

Bir modelin fiyatı sabit gelirken, bir modelde ise indirim yapıldı.

OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ - EYLÜL 2024

Edition donanımına sahip "2024 model Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5" modelinin fiyatı 995 bin 900 TL'den 1 milyon 075 bin 900 TL'ye yükseldi.

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition donanımının fiyatı ise 1 milyon 298 bin 900 TL olarak açıklandı ve geçen aya göre değişmedi.

Ultimate donanım paketindeki 1.2 130 HP Benzin AT8 fiyatı ise 1 milyon 407 bin 900 TL'den 1 milyon 391 bin 900 TL'ye düştü.

OPEL CORSA NELER SUNUYOR

Yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da satın alınabiliyor.

Yeni Corsa, 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman GS donanımıyla da tercih edilebiliyor.

Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman karşımıza çıkıyor.