Ford, 230 binden fazla Ranger modelini geri çağırıyor Ford, hava yastığı sorunu nedeniyle 230 binden fazla Ranger modelini geri çağırma listesine ekledi.

ensonhaber.com

Otomobil üreticileri, araçlarda yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programı başlatıyor.

Ford, yanlış takılmış olabilecek ön yolcu hava yastığı şişiricilerini değiştirmek için 2004'ten 2006'ya kadar 231 bin 942 Ranger modelini geri çağırma kararı aldı.

Söz konusu kararın aynı sorundan dolayı yapılan ikinci geri çağırma olduğunu belirtelim. Şirket, ilk olarak 2018 yılında Ranger modellerini geri çağırmıştı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan raporlara göre, yolcu hava yastığı şişirici yanlış takılmış durumda.

Yaralanma riski var

Ford'a göre söz konusu sıkıntı, bir çarpışmada hava yastığının düzgün açılmamasını sağlayabilir. Bu da potansiyel yaralanmaya yol açabilir.

Yolcu hava yastığı, bir Ford bayisi tarafından incelenecek ve şişirici doğru yerleştirilmemişse yeniden takılacak.