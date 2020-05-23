Ford, ABD'deki fabrikalarını yeniden kapattı

Ford, tedarik sorunları nedeniyle ABD'deki iki tesisinin kapılarını geçici olarak yeniden kapattığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ve Dünya'daki birçok otomobil üreticisi, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Salgının korkunç boyutlara ulaştığı ABD'de ise otomobil üreticileri yeniden fabrikalarını açmakta biraz zorlanıyor.

Geçtiğimiz hafta üretime yeniden başlayan Ford, kendi ülkesindeki 2 fabrikasında üretime yeniden ara verdiğini duyurdu

TEDARİK SIKINTILARI YAŞIYOR

Şirketten yapılan açıklamada, Dearborn fabrikasının bir işçide koronavirüse rastlanılması sonucu kapatıldığı, Chicago tesisinin ise parça tedarik sorunları nedeniyle üretime ara verdiği bildirildi.

Ford'un Dearborn fabrikasında ABD'nin en çok satılan aracı F-150 pickup üretiliyor. Chicago fabrikasındaki bantlardan ise Ford Explorer ve Lincoln Aviator SUV modelleri üretim bandına giriyor.

Ford'un dahil olduğu otomotiv markaları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 aydan fazladır üretim faaliyetlerine ara vermişti. Avrupa'daki tesisler mayıs ayının ilk haftasında açılmaya başlarken, salgının daha etkili olduğu ABD'de otomotiv üretimi kısıtlı olarak geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Ford'un aksine ülkenin diğer büyük otomotiv üreticilerinden General Motors ve Fiat Chrysler Automobiles, fabrikalarında üretimi engelleyecek bir durum yaşanmadığını belirtiyor.