Ford duyurdu: Zarara rağmen elektrikli araçlara yatırım yapacağız

Haber Merkezi

Elektrikli otomobil pazarındaki dalgalanmalar, birçok otomobil üreticisini etkiliyor. 2024 yılında elektrikli otomobillere olan talep ciddi anlamda düşüş yaşadı.

Bu durum, markaların gelecek planlarını sekteye uğrattı. Ancak Ford, olumsuz tabloya rağmen elektrikli otomobil yatırımlarına devam edeceğini duyurdu. Şirket, uzun vadede bu alandaki kar marjını artırmayı hedefliyor.

ZARARA RAĞMEN YATIRIMLARA DEVAM

Ford'un 2024 yılına ait mali verileri, şirketin zorlu bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Mavi Oval, geçtiğimiz yılı 5.1 milyar dolar zararla kapattı.

Şirket, bu yılın ise çok daha kötü geçeceğini öngörüyor. Ford'a göre, 2025 yılı sonunda zarar 5.5 milyar doları bulabilir.

Bu durum, şirketin elektrikli otomobil kanadına yaptığı yatırımların uzun vadede meyve vereceği beklentisini güçlendiriyor.

FORD'UN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR

Veriler, Ford'un elektrikli otomobil konusundaki ısrarını destekler nitelikte. Dünya çapında elektrikli otomobil satışları düşüyor olsa da Ford, geçtiğimiz yıl elektrikli otomobil satışlarını yüzde 34.8 oranında artırarak toplamda 97 bin 865 adet tam elektrikli model sattı.

Hibrit modellerde de satış verileri yüzde 40.1 yükseldi ve toplam satışlar 187 bin 426 adedi buldu. Bu da şirketin elektrikli araç pazarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.