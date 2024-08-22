Ford, elektrikli araç planlarını güncelledi: Bazı modeller iptal edildi Ford, elektrikli araç stratejisinde önemli değişiklikler yaptı. Şirket, üç SUV modelinin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Ford, elektrikli araç geçişine yönelik planlarında önemli değişikliklere gittiğini açıkladı.

Bu değişiklikler, bazı model iptalleri ve ertelemeleriyle birlikte, şirketin elektrikli araç stratejisinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

Bu kapsamda, 2026 yılında yeni bir dijital ticari aracın tanıtılması ve 2027'de iki yeni gelişmiş pickup modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Yeni alınan kararlar, bazı elektrikli araçların da iptal edilmesine neden oldu. Örneğin, şirket üç sıralı SUV modelini üretme planlarından vazgeçti.

FORD MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Ford, ABD'deki batarya tedarik planını yeniden yapılandırarak maliyetleri düşürmeyi, kapasite kullanımını artırmayı ve mevcut ve gelecekteki elektrikli araç üretimini desteklemeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte, Ford’un tamamen elektrikli araçlar için yıllık sermaye harcamalarının payı yüzde 40’tan yüzde 30’a düşecek.

Ford, piyasaya sürüldükten sonraki ilk yıl içinde modellerde kârlılık sağlayana kadar yeni elektrikli araç çıkarmayacağını ve 2026'da üretime başlayacak yeni bir ticari elektrikli minibüse öncelik vereceğini söylüyor.