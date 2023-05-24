Ford, elektrikli araçlar için lityum anlaşmaları yaptı Ford Motor, elektrikli araç üretimini artırma planları kapsamında, batarya ham maddelerine yönelik Albemarle ve Nemaska Lithium ile tedarik anlaşmaları yaptı.

AA & Ensonhaber

Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok alanda kullanılan lityum iyon piller, küçük olmalarına rağmen sağladıkları yüksek kapasite ile dikkat çekiyor.

Aynı zamanda, elektrikli otomobillerin bataryalarında da kullanılan lityum, son zamanlarda talep patlaması yaşıyor.

Özellikle pandemi döneminde batarya temelli cihazlara aşırı ilgi, lityum madencilerini de sıkıntıya sokmuştu.

Ford'dan lityum yatırımı

Ford, elektrikli araç üretimini artırma planları kapsamında, batarya ham maddelerine yönelik Albemarle ve Nemaska Lithium ile tedarik anlaşmaları yaptı.

irketin, yaklaşık 3 milyon Ford elektrikli araç bataryası için lityum hidroksit tedarik edeceği kaydedilen açıklamada, 5 yıllık tedarik anlaşmasının 2026'da başlayacağı ve 2030'a kadar süreceği aktarıldı.

Açıklamada, Albemarle ile Ford'un ülkede yerel olarak üretilen veya ABD Serbest Ticaret Anlaşması olan bir ülke menşeli lityum hidroksit tedarik etmeyi taahhüt ettiği bildirildi.

Nemaska Lithium'dan yapılan açıklamada da Ford ile lityum ürünlerinin tedariki için 11 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.