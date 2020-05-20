Ford, Fiat ve General Motors ABD'de üretime başlıyor

Ford, Fiat Chrysler Automobiles ve General Motors, ara verdikleri üretime bu hafta yeniden başlayarak normale dönüş planları yapıyor.

Koronavirüsün en fazla etkilediği ülke olan ABD'de vaka sayısı 1 buçuk milyonu geride bıraktı.

Ülkedeki otomobil üreticileri ise salgının etkilerini en aza indirmek için yeniden üretime başlamanın planlarını yapıyor.

Bazı tedarikçiler ve otomotiv üreticileri, verilen 2 aylık aranın ardından geçtiğimiz hafta üretime yeniden başladılar.

Bu kapsamda; Chevrolet Suburban SUV, Ford F-15 pick-up ve Jeep Wrangler gibi kârlılığı yüksek olan araçların üretimi üzerine yoğunlaşılacak.

Ford’un Kentucky fabrikasında 14 bin çalışan bulunuyor. Marka bu tesiste Super Duty diye geçen çift dingilli ve daha güçlü olan pikap modellerini üretiyor. Ayrıca Expedition ve Lincoln Navigator SUV modellerinin üretimi de burada gerçekleşiyor.

VARDİYALI ÇALIŞMA SİSTEMİ UYGULANACAK

Ford sözcüsü yaptığı açıklamada fabrikaların 3 vardiya çalışırken üretime ara verdiğini ve başlangıçta biri çift vardiya ve diğeri tek vardiya olarak çalışacağını açıkladı.

GM ise hafta başından itibaren birden fazla fabrikasını sadece günde bir vardiya çalıştıracak biçimde açacak. Markanın Flint, Michigan ve Fort Wayne, Indiana tesislerinde 1.600 çalışanı bulunuyor.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ ÖN PLANDA

Otomotiv firmaları, güvenlik önlemleri adı altında birçok yeni yönetmelikle karşı karşıya. Vücut ateş ölçüm kontrolleri fabrika girişlerine yerleştirilen termal kameralarla yapılıyor, maske ve yüz koruma siperleri, eldivenler ve dezenfeksiyon sıvıları en önemli notlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca üretim alanı içerisinde sosyal mesafeye de dikkat edilecek..

Otomobil İşçileri Sendikası Başkanı (UAW) Todd Dunn,

