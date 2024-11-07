Ford Otosan, 3. çeyrekte ne kadar kar elde ettiğini açıkladı

Haber Merkezi

Ford Otosan (FROTO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 2024 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu.

Şirket, bu dönemde beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek 8,56 milyar TL net kâr elde etti.

9 AYLIK KÂR 25,6 MİLYAR TL

Ford Otosan'ın 2024 yılının ilk dokuz ayındaki toplam net kârı ise 25.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde şirketin net kârı 41.2 milyar TL, üçüncü çeyrek kârı ise 20.1 milyar TL seviyesindeydi.

HASILAT 404,6 MİLYAR TL

Şirketin 2024 yılının ilk dokuz ayındaki hasılatı 404.6 milyar TL olarak kaydedildi.

Ford Otosan'ın öz kaynakları ise 2024 yılının ilk dokuz ayında 101.3 milyar TL seviyesine ulaştı.