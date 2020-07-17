Ford Otosan üretime ara vereceğini duyurdu

Ford Otosan, yıllık izin ve bakım nedeniyle temmuz sonundan ağustos ortasına kadar üretime ara vereceğini duyurdu

Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki fabrikalarında üretime ara vermek zorunda kalan, ancak daha sonra yeniden fabrikalarını açan otomobil üreticileri, ağustos ayında yeni bir ara daha vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'de otomotiv fabrikalarında ağustos ayından itibaren kapasitelerin yüzde 100'e ulaşması beklenirken, yaz aylarındaki planlı üretim araları devreye girecek.



Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, ülkemizdeki otomobil üreticilerinin kısa bakım araları vereceğinden bahsetmiştik. Bu üreticilerden biri olan Ford Otosan'dan KAP'a açıklama geldi.

ÜRETİME ARA VERECEK

Ford Otosan'dan geçtiğimiz salı akşamı KAP'a yapılan açıklamada, Gölcük fabrikasında 30 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında da 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verileceği kaydedildi.

HYUNDAI ÜRETİME DEVAM EDECEK

Ağustos ayında üretime tek devam edecek otomobil üreticisi ise Hyundai olacak. Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel, yeni i20 üretiminin devreye girmesinden dolayı bu yıl ağustos ayında rutin bakım arası verilmeyeceğini açıkladı.