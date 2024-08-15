Ford'dan kusurlu 765 bin otomobil için uyarı: Aracınızı kullanmayın Ford, hâlâ yollarda olan ve kusurlu Takata hava yastıklarına sahip otomobiller için "kullanmayın" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomotiv devi Ford, dünya genelinde yaklaşık 765 bin aracı etkileyen ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle araç sahiplerine "aracınızı kullanmayın" uyarısı yayınladı.

Bu kapsamlı geri çağırma kararının temel nedeni, söz konusu araçlarda bulunan Takata hava yastıklarındaki potansiyel bir patlama riski.

Kaza durumunda bu hava yastıklarının patlaması sonucu metal parçacıklarının aracın içine fırlayarak sürücü ve yolcular için ciddi yaralanmalara yol açma ihtimali bulunuyor.

Uyarı kapsamına giren araçlar arasında popüler spor otomobili Mustang ve performans odaklı GT modelleri de yer alıyor.

ETKİLENEN MODELLER

2003-2005 Ford Ranger

2004-2013 Ford Mustang

2004-2005 Ford GT

2005-2011 Ford Fusion / Mercury Milan / Lincoln MKX / Lincoln Zephyr

2006-2009 Ford Edge / Lincoln MKX

2006-2010 Ford Ranger

Ford'un yayınladığı uyarıya eş zamanlı olarak Mazda tarafından da "aracınızı kullanmayın" uyarısı yapıldı. Japon üreticinin özellikle uyardığı modeller şu şekilde:

2004-2006 B-Serisi Pickup

2003-2008 Mazda6

2006-2007 Mazdaspeed6

2004-2008 Mazda RX8

2007-2009 B-Serisi Pickup

2007-2012 Mazda CX-7

2007-2015 Mazda CX-9

2009-2013 Mazda6

2004-2006 Mazda MPV

2009-2011 Mazda RX8

TAKATA HAVA YASTIĞI SORUNU

Takata hava yastığı sorunu, otomotiv sektörünün son yıllarda karşılaştığı en büyük güvenlik sorunlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Bu sorun nedeniyle dünya genelinde milyonlarca araç geri çağrılmış ve birçok insan hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştı.

Olay 2013 yılında 3,6 milyon aracın geri çağrılmasıyla başladı. Takata küresel otomobil endüstrisinin önemli bir tedarikçisiydi ve ortalık yatıştığında çok sayıda markaya ait 100 milyondan fazla araç geri çağrılmıştı.

Takata iflas ettikten sonra bazı yöneticiler suçlandı ve yüzlerce yaralanmaya ek olarak iki düzine ölüm rapor edildi.

Bu hava yastıklarındaki şişiricilerle ilgili sorunlar, bir kaza sırasında metal şarapnel parçalarının aracın içinden fırlamasına neden olabiliyor.