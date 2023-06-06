Fransa ve İtalya'nın ardından en fazla Peugeot Türkiye'de satıldı Mayıs ayında 9 bin 954 adetlik satışla tarihinin en yüksek aylık satışına ulaşan Peugeot Türkiye, yüzde 8,9'luk pazar payına ulaştı ve dünya genelinde üçüncü sıraya yerleşti.

AA

Mayıs ayında 9 bin 954 adetlik satışla tarihinin en yüksek aylık satışına ulaşan Peugeot Türkiye, yüzde 8,9'luk pazar payına ulaştı.

Markanın mart ayının ardından mayısta da rekor seviyeye ulaşan performansı, ilk 5 aylık verilere de yansıdı.

Yılın ocak-mayıs aylarını kapsayan döneminde Peugeot Türkiye, gerçekleştirdiği 34 bin 457 adetlik satışla yüzde 7,7'lik pazar payına ulaştı ve toplam pazarda 4'üncü sırada yerini aldı.

Yılın ilk 5 aylık döneminde 25 bin 81 adetlik satış ve yüzde 7,4'lük pazar payıyla binek araçta 4'üncü sıradaki yerini koruyan Peugeot Türkiye, ticari araçtaki büyümesini de sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yıl başından bu yana sürekli artan satış rakamlarının kendileri için şaşırtıcı bir sonuç olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yeni ve yenilikçi modellerimize olan ilgi artarak devam ediyor. İlk 5 ayda elde ettiğimiz 34 bin 457 adetlik satışla, 2022'nin toplamında gerçekleştirdiğimiz 32 bin 666 adetlik satışı geride bıraktık.



Markamıza olan ilginin büyüklüğünü gördük ve sene başındaki 57 bin adetlik satış hedefimizi de yükselttik.

Türkiye 3. sırada