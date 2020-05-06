Fransa'da otomobil satışları yüzde 88 azaldı

Koronavirüs nedeniyle satışların dibe vurduğu Fransa'da, otomobil satışları yüzde 88,8 oranında geriledi.

Koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotiv, ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Birçok üreticinin bayileri kapatması ve üretimi durdurması, Fransa'daki satışları da ciddi şekilde etkiledi.

Fransa’da, yeni araç satışlarının nisan ayında yüzde 88,8 oranında azaldığı belirtildi. Geçen yılın nisan ayında 188 bin 195 adet otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı ülkede, bu yılın nisan ayında ise 20 bin 997 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Fransız Otomotiv Üreticileri Komitesi'nden (CCFA) yapılan açıklamada, "Yılın geri kalanı sektörün toparlanma dönemi olacak. Hala çok fazla bilinmeyen var." denildi.

AVRUPA'DA YÜZDE 20 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Uzmanlara göre Avrupa'daki otomobil satışları, 2020 boyunca bir önceki seneye göre yüzde 20 civarında azalacak. Bu tahmin, sokağa çıkma yasaklarının süresine göre de değişiklik gösterebilir.