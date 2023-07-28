Gelirleri azalan Volkswagen, 2023 hedeflerini düşürdü İkinci çeyrek verileri beklediği gibi gelmeyen Volkswagen, yıl sonuna kadar teslim edeceği araç tahminini düşürmek zorunda kaldı.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, perşembe günü açıklanan zayıf ikinci çeyrek kazançlarının ardından, yılın ikinci yarısında gelirlerini artırmaya odaklanacağını duyurdu.

Şirketin ikinci çeyrek sonuçları, analistlerin tahminlerini karşılamadı. VW'nin düzeltilmiş işletme karı 5.6 milyar euro olarak açıklandı. Aynı dönemde net nakit akışı da yüzde 71'in üzerinde düşerek 226 milyon eurodan fazla azaldı.

Önümüzdeki günlerde VW'nin çeyrek sonuçlarını hızlı bir şekilde düzeltmesi gerektiği söyleniyor.

Volkswagen, satış hedefini düşürdü

Daha önce yıl boyunca araç teslimatını 9.5 adet olarak belirleyen Volkswagen, bu hedefini 9 milyona düşürdü.

Alman otomobil üreticisi, düşük teslimatları daha yüksek fiyatlandırma ve üretimde verimlilik kazanımları ile dengelemeyi hedefliyor.

Volkswagen CFO'su Arno Antlitz, 2023 yılında yüzde 7.5 ila 8.5 aralığında bir işletme kâr marjı hedeflediğini belirterek, şirketin farklı markalarındaki maliyet kesintisi programlarının durumu düzelteceğine inandığını vurguladı.

Volkswagen'in hedefi Çin

Volkswagen, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng'in yaklaşık yüzde 5'ini 700 milyon dolara satın aldı ve dünyanın en büyük otomobil pazarındaki satışlardaki düşüşü tersine çevirmek için yeni bir adım attı.

Volkswagen yaptığı açıklamada, nihai anlaşmaya tabi olarak, şirketlerin Çin pazarı için 2026'da piyasaya sürülecek iki orta ölçekli VW markalı elektrikli araç geliştirmek için güçlerini birleştireceğini söyledi.

Alman grubun Audi yan kuruluşu da Çin'in en büyük otomobil üreticisi olan mevcut ortağı SAIC Motor ile daha yakın çalışacak.

Çin, küresel satışlarının yaklaşık yüzde 40'ını ve kârının yarısını oluşturan Volkswagen için harika bir pazar.

Ancak şirket, durgun satışlar ve tamamen elektrikli araçlarda küresel pazar lideri olan BYD ve Tesla gibi yerel rakiplerin şiddetli rekabetiyle karşı karşıya.

Çarşamba günü Volkswagen, yerel otomobil üreticileriyle olan ortaklıklarının, şirketin ürün yelpazesini Çin için hızla genişletmeyi amaçladığını söyledi.

Çin ile Batı arasındaki jeopolitik gerilimler, Volkswagen gibi Çin'e güvenen şirketler için hayatı zorlaştırıyor.

Volkswagen, insan hakları gruplarının zorla çalıştırıldığını belgelediği bir bölge olan Sincan'daki fabrikası nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Çin herhangi bir suiistimali reddediyor ve Volkswagen bu yılın başlarında fabrikaya yaptığı son ziyarette zorla çalıştırma belirtisi görmediğini söyledi.

Gerginlikler, şirketleri ve hükümetleri tedarik zincirlerini ve ticaret politikalarını düşünmeye sevk ediyor.

Bu ayın başlarında Almanya; tıp, elektrikli arabalarda kullanılan lityum piller ve çip yapımı için gerekli unsurlar dahil olmak üzere "kritik sektörlerde" Çin'e bağımlılığını azaltacağını duyurdu.

Volkswagen, Çinli rakiplerinin gerisinde

Volkswagen, Çin'e 1984 yılında girdi ve ülkedeki en başarılı yabancı otomobil üreticilerinden biri oldu.

2019'da pazarın yüzde 20'sini kontrol ederek en çok satan marka olan şirket, geçen yıl Çin'deki pazar payının yüzde 15'e düşmesiyle yerel rakiplerinin gerisinde kaldı.