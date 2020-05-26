General Motors, uzun ömürlü batarya geliştiriyor

General Motors, 1.6 milyon kilometre ömre sahip batarya geliştirdiğini ve yakın zamanda otomobiller üzerinde kullanıma sunacağını açıkladı.

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen elektrikli otomobiller her ne kadar diğer araçlara göre daha birçok avantaj sunsa da bu otomobillerin bazı olumsuz yönleri de bulunuyor.

Elektrikli otomobillerin tam şarj ile gidebildikleri mesafelerin konvansiyonel motorlu araçlara göre daha kısa olması ve şarj sürelerinin de akaryakıt dolumundan uzun sürmesi, bu araçların yayılmasının önündeki en büyük engeller olarak göze çarpıyor.

Öte yandan, elektrikli otomobillerin bataryalarının kısıtlı ömrü ve batarya değiştirmenin yüksek maliyetli olması da üreticileri uzun ömürlü batarya geliştirmeye yönlendiriyor.



Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen otomobil üreticileri, elektrikli araçların tek şarjla gidebilecekleri mesafeyi artırmak için çalışmalar yürütüyor.

Bu üreticilerden biri olan ABD'nin en büyük otomotiv markası General Motors (GM),1.6 milyon kilometre ömürlü bir batarya üzerinde çalışıyor.

ÖMÜRLÜK BATARYA İLE DEĞİŞTİRME DERDİ KALMAYACAK

General Motors'un üzerinde çalıştığı yeni batarya, yılda ortalama 15 bin kilometre yol yapan bir sürücünün 100 yıl boyunca aynı batarya ile yola devam edebileceği anlamına geliyor.

General Motors 'un geliştirdiği yeni bataryanın şarj süresinin de şuan yollarda olan modellere göre önemli ölçüde daha kısa olacağı belirtiliyor.

Söz konusu bataryanın ilk etapta elektrikli Hummer'da kullanılacağı da edinilen bilgiler arasında.

TESLA DA PATENT BAŞVURUSU YAPTI

ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla da geçtiğimiz hafta 1.6 milyon kilometre boyunca yenilenme ihtiyacı olmayan bir bataryanın patent başvurusunda bulunmuştu.