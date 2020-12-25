Güney Kore'nin en büyük otomobil üreticilerinden SsangYong, iflasın eşiğine geldi

Güney Kore'nin en büyük dördüncü otomotiv üreticisi SsangYong, 10 yıllık aranın ardından yeniden mali darboğaza girdi. Şirket, 55 milyon dolarlık kredi borcunu ödeyemediği için iflas başvurusu yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi oldukça zor durumda kaldı.

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong'un, iflas başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ürettiği SUV modeller ile tanınan SsangYong'un, 55 milyon dolarlık kredi borcunu ödeyemediği ve iflas için başvurduğu belirtildi.

BORÇLAR ÖDENEMEDİ

Şirketten yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle küresel olarak kötüleşen iş koşulları nedeniyle 14 Aralık'ta yapılacak geri ödemeleri yapılamadığı, yabancı kreditörler ile de geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığı bildirildi.

Koreli üreticinin kreditörlerinin, Otonom Yeniden Yapılandırma Desteği ile anlaşarak borçlarını yapılandırmak üzere 3 aylık ek süre kazandığı da gelen bilgiler arasında.

Güney Kore'nin en büyük dördüncü otomotiv firması olan SsangYong, 1954 yılında kuruldu. Özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'de dahil olmak üzere global pazarlara açılan marka, 10 yıl önce de iflasın eşiğine gelmiş ve yüzde 75'i Hintli Mahindra'ya satılmıştı.