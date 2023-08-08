HarmonyOS 4 ile gelecek! Huawei, yeni elektrikli otomobili Luxeed'i duyurdu Huawei, yeni elektrikli sedanı "Luxeed"i duyurdu. Chery ile birlikte geliştirileceği söylenen otomobil ile ilgili tüm bilinenlere yakından bakıyoruz.

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Tesla'nın öncülük etttiği elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ederken, farklı sektördeki şirketler de bu araçlara yoğun ilgi gösteriyor.

Son zamanlarda ABD'nin baskılarından iyice bunalan Çinli üretici Huawei, çok yakında yeni bir elektrikli otomobille karşımıza çıkacak.

Huawei'den resmi açıklama geldi

Huawei’nin akıllı araba departmanının CEO’su Yu Chengdong, markanın Luxeed ismini verdiği yeni elektrikli sedan modelini duyurdu.

Huawei’nin açıklamasına göre Luxeed, coupe deneyimini daha da üst seviyeye çıkaracak.

Otomobil hakkında en çok dikkat çeken detay ise Huawei’nin yeni işletim sistemi HarmonyOS 4 ile gelecek olması.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan HarmonyOS 4'ün otomobile birçok yenilik getirmesi bekleniyor. Ayrıca araç, Huawei ekosistemindeki ürünler ile birlikte çalışabilecek.

Luxeed EH3 modelinin Chery'nin E0X platformu üzerine inşa edileceği söyleniyor. Chery çatısı altındaki Exeed Sterra ES ve Sterra ET modellerinin de altyapısını oluşturan bu platform, 800V şarj desteği ve 700 km'ye kadar sürüş menzili sunan CATL bataryası gibi özelliklere sahip.

Teknoloji tarafına baktığımızda ise elektrikli sedanın Huawei ADS 2.0 akıllı sürüş sistemiyle donatılacağını belirtelim.

Bu sistem; Lidar sensörü, 11 adet HD kamera, 3 adet milimetrik dalga radarı ve 12 adet ultrasonik radar gibi donanımlardan oluşuyor.

Huawei'nin ADS 2.0 sistemi 200 kilometreye kadar herhangi bir insan müdahalesi olmadan gidebiliyor.

Luxeed EH3'ün bu yılın sonuna doğru 200.000 Yuan (27 bin dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulabileceği belirtiliyor.