Her 10 elektrikli araçtan 6'sı Çin'de satılıyor CPCA verilerine göre yılın ocak-haziran döneminde dünya genelinde 7.22 milyon adet elektrikli araç satıldı. Satılan araçların yüzde 61'ini ise Çinliler aldı.

Çin, sürdürülebilir ulaşım alanında önemli bir dönüşümün parçası olarak elektrikli araç satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Çin'deki otomobil üreticileri, tüketici talebine uygun elektrikli araç modelleri sunarak bu büyümeye öncülük ediyor.

Gelen son verilere göre, 2023'ün ilk yarısında dünya genelindeki 7.22 milyonluk elektrikli araç satışının yüzde 61'i Çin pazarında gerçekleşti.

İlk 6 ayda satışlar 6 milyonu aştı

Çin Binek Araç Birliği'nin (CPCA) paylaştığı verilere göre ülkede 2023 Ocak-Haziran döneminde 6.05 milyon yeni enerjili araç (şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli) satışı gerçekleştirildi. Bu da geçen yıla göre yüzde 45 artış anlamına geliyor.

Çin'de en çok satan markalar

Yılın ilk yarısında Çin'deki %100 elektrikli araç pazarının lideri Tesla, yüzde 24 pazar payına sahip. Tesla'yı Çin menşeli üreticiler olan BYD ve SAIC takip ediyor.

Tesla - Yüzde 24

BYD - Yüzde 215

SAIC - Yüzde 28

Volkswagen - Yüzde 27

Geely ve Volvo - Yüzde 6

GAC - Yüzde 5

Hyundai-Kia - Yüzde 4

Renault-Nissan - Yüzde 3

Stellantis - Yüzde 3

BMW - Yüzde 3