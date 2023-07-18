Hesap makinelerini hazırlayın! Dünyada ortalama maaş ile kaç litre benzin alınabiliyor Picodi analistleri, yılın ilk yarısında Türkiye’de ve dünyada akaryakıt fiyatlarındaki değişim dinamiklerini inceledi ve ortalama maaşla kaç litre benzin alınabildiğini hesapladı.

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Son zamanlarda vergilerin artması ve dolar kurunun da yükselmesiyle, ülkemizdeki akaryakıt fiyatları ciddi şekilde artış gösterdi. Peki dünyada durum ne?

2023’ün ilk 6 ayında, Avrupa kıtasındaki akaryakıt fiyatları istikrarlı bir tutum gösterdi. Birçok Avrupa ülkesinde ocak ile haziran ayındaki akaryakıt fiyatlarının farkı yüzde 5’'ten az.

Sadece ülkemiz ve Slovenya’da akaryakıt fiyatlarında gözle görülür bir artış gözlendi. Ukrayna ve Macaristan’da akaryakıt fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

Fiyatlar en çok Türkiye'de arttı

Ocak'tan haziran ayına kadar akaryakıt fiyatları en çok yükselen ülke yüzde 15 ile Türkiye. Türkiye'de ocak ayında ortalama 20,17 TL olan benzin, haziran sonunda 23,34 TL'ye kadar çıkmıştı.

Normalde olduğu gibi, en ucuz akaryakıt fiyatları Doğu Avrupa’da bulunuyor. (Belarus (0,86 €/litre), Rusya (0,58 €/Litre) ve Kazakistan (0,45 €/litre).

Öte yandan, akaryakıt için en yüksek fiyatı İzlandalı (2,08 €/litre), Norveçli (1,94 €/litre) ve Danimarkalı sürücüler (1,93 €/litre) ödemek durumundalar.

Türkiye’de ortalama benzin ücreti 0,91 €/litre olarak gözlenerek sıralamada 40. sıraya yerleşti ve Avrupa’daki en ucuz benzin fiyatlarından biri oldu.

Avrupa'da bir maaşla kaç litre benzin alınabiliyor

Analizde bulunan 43 ülkenin ortalama maaş miktarları euroya çevrildi. Aynı şekilde benzin fiyatları da euroya sabitlendi.

Böylece her ülkenin ortalama maaş alan kullanıcısının tek maaşı ile kaç depo benzin alabildiği ortaya çıktı.

Ortalama maaş ile en çok akaryakıt, İsviçre (3.025 litre), Lüksemburg (2.413 litre) ve Danimarka (2.033 litre) gibi yüksek refah ülkelerinde alınabiliyor.

Türkiye 40. sırada

Numbeo’daki en güncel verilere göre, yılın ilk 6 ayında Türkiye’de ortalama maaş 9 bin 983 TL olarak gözlendi. Bu, ortalama bir Türk'ün 428 litre benzin alabileceği anlamına geliyor (43 ülkede 40. sıra).

Geçen senenin aynı döneminde, ortalama maaş sadece 199 litre benzin alabiliyordu (229 litre daha az).

Temmuz ayı itibarıyla ise asgari ücreti baz alarak yapılan araştırmada, Türk kullanıcı artan maaşına rağmen daha az akaryakıt alabiliyor. 11 bin 400 TL'lik asgari ücret ile sadece 335 litre benzin alabiliyorsunuz. Yani bir ayda depomuzdan neredeyse 100 litre eksildi.

Picodi verilerine göre, Türkiye’de son 5 yılın akaryakıt indeksi ise şu şekilde:

2019 – 386 litre,

2020 – 484 litre,

2021 – 494 litre,

2022 – 199 litre,

2023 – 428 litre.

Geçen yıla kıyasla 3 lider değişmedi: Cezayir (0,31 €/litre), Kuveyt (0,32 €/litre) ve İran (0,33 €/litre) akaryakıtın en ucuz olduğu ülkeler. Hong Kong ise litresi 2,76 € ile yine en pahalı ülke oldu.