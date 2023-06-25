Honda 1,2 milyon aracını geri çağırdı Honda Motor, arka görüş kamerası görüntüsündeki bir sorun nedeniyle ABD'deki yaklaşık 1,2 milyon aracını geri çağırma listesine ekledi.

AA Otromobil üreticileri, araçlarında meydana gelen çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatıyor. Honda Motor, arka görüş kamerası görüntüsündeki bir sorun nedeniyle ABD'deki yaklaşık 1,2 milyon aracını geri çağırma listesine ekledi. Hangi modeller listede Geri çağırmanın Honda'nın 2018-2023 Odyssey, 2019-2022 Pilot ve 2019-2023 Passport modellerini kapsadığı belirtildi. Hatalı bir kablo bağlantısı nedeniyle arka görüş kamerası görüntüsünün ekranda görünmeyebileceğinin aktarıldığı açıklamada, görüntü vermeyen bir arka görüş kamerasının sürücünün arka görüşünü azaltarak kaza veya yaralanma riskini artırabileceği kaydedildi. Açıklamada, geri çağırmadan etkilenebilecek potansiyel araç sayısının yaklaşık 1,2 milyon olduğu bildirildi. Bayilerin kablo demetini ücretsiz olarak değiştireceği duyurulan açıklamada, araç sahiplerinin Honda müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.