Honda, 2022'de elde ettiği karı açıkladı Honda Motor'un 2022 mali yılı net kârı, geçen mali yıla kıyasla yüzde 1,7 düşüşle 5,2 milyar dolar oldu.

Honda, Nisan 2022-Mart 2023 dönemini kapsayan 2022 mali yılı bilançolarını açıkladı.

Honda'nın 2022 mali yılı net kârı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 1,7 düşüşle 695,2 milyar yen (5,2 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Şirketin satış gelirlerinin yüzde 16,2 artışla 16,9 trilyon yene (125,8 milyar dolar) çıktığı son mali yılda, işletme kârı ise yüzde 3,7 düşüşle 839,4 milyar yene (6,24 milyar dolar) geriledi.

Kâr düşüşünün nedenleri

Yükselen ham madde maliyetleri, yarı iletken tedarik sorunu ile Çin'de bir dönem uygulanan koronavirüs kaynaklı kısıtlamalar net kar düşüşüne etki etti.

Araç satış rakamlarının ABD piyasasında yüzde 28'e ve Çin piyasasında yüzde 20'ye varan düşmesinin de bu durumda etkili olduğu vurgulandı.

Honda, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılında net kârının 800 milyar yene (5,94 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor.

Japon firma, söz konusu dönemde 4,35 milyon adet araç satmayı hedefliyor.