Honda ZR-V, Avrupa'da satışa çıkıyor Japonya'da neredeyse bir yıldır satışta olan Honda ZR-V, artık Avrupa'da da satışa sunuldu. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Japonya'da neredeyse bir yıldır satışta olan Honda'nın kompact SUV modeli ZR-V, Avrupa'da yollara çıktı.

HR-V ve CR-V modelleri arasındaki boşluğu doldurmak için üretilen otomobil, 2.0 litre hacminde hibrit bir güç aktarma sistemiyle donatıldı.

Bu hibrit ve 4 silindirli motor, 181 beygir gücü ve 315 Nm tork ile birlikte ZR-V'ye güç verecek.

ZR-V'nin Avrupa'da satılacak olan versiyonunun performans detayları henüz açıklanmadı.

Her ne kadar Japonya'da ZR-V'nin dört tekerlekten çekişli versiyonu olsa da Avrupa'da önden çekişli versiyonu satışa sunulacak.

Sonbaharda satışta

Honda, Nissan Qashqai ve diğer önemli kompakt crossover modelleri rakip olarak Avrupa'ya getirdiği ZR-V'yi sonbaharda satışa çıkaracak.