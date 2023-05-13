Honda ZR-V, Avrupa'da satışa çıkıyor

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Japonya'da neredeyse bir yıldır satışta olan Honda'nın kompact SUV modeli ZR-V, Avrupa'da yollara çıktı.
HR-V ve CR-V modelleri arasındaki boşluğu doldurmak için üretilen otomobil, 2.0 litre hacminde hibrit bir güç aktarma sistemiyle donatıldı.
Bu hibrit ve 4 silindirli motor, 181 beygir gücü ve 315 Nm tork ile birlikte ZR-V'ye güç verecek.
ZR-V'nin Avrupa'da satılacak olan versiyonunun performans detayları henüz açıklanmadı.
Her ne kadar Japonya'da ZR-V'nin dört tekerlekten çekişli versiyonu olsa da Avrupa'da önden çekişli versiyonu satışa sunulacak.
Sonbaharda satışta
Honda, Nissan Qashqai ve diğer önemli kompakt crossover modelleri rakip olarak Avrupa'ya getirdiği ZR-V'yi sonbaharda satışa çıkaracak.