Honda'nın 3 yeni motosikleti Türkiye'de satışta Honda’nın farklı segmentlerdeki 3 yeni modeli, motosiklet severlerin beğenisine sunuldu.

Honda’nın XL750 Transalp modeli, scooter segmentinin öne çıkan modellerinden biri olan ADV350 ile off-road sürüşleri için CRF250L ve RL modelleri 17 Haziran'da Honda bayilerindeki yerini alacak.

XL750 Transalp modeli 418 bin TL, scooter segmentinin temsilcisi ADV350 253 bin TL, arazi yollarında fark oluşturan CRF250L 162 bin 500 TL, CRF 250 RL ise 193 bin 500 TL’lik fiyatları ile bayilerde satışa sunulacak.

5 yeni model daha gelecek

Farklı segmentlerdeki 3 yeni motosiklet modeliyle ürün gamını genişleten Honda’nın yıl sonuna kadar 5 yeni modeli daha Türkiye yollarına çıkacak.

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen XL750 Transalp’in paralel iki silindirli 755 cc hacimli motor, 92 beygir gücü ile 67,5 kW maksimum güç ve 75 Nm torku kullanıma sunuyor.

ADV350’nin 330 cc hacimli, Smart Power+ (eSP+) SOHC 4 supap motoru, 29 beygir gücü ile 21,5 kW maksimum güç ve 31,9 Nm tork sunuyor.

Honda’nın ADV350 scooter modeli, 30 km/lt (WMTC modu) yakıt tüketimi ve 11,5 litre depo kapasitesiyle 340 kilometrenin üzerinde menzile olanak sağlıyor.